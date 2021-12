Murphyjev balkanski zakon

V nadaljevanju preberite:

Ameriški letalski inženir Edward Aloysius Murphy mlajši se je rodil v Panami, slavo pa si je pridobil z besedami: »Če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo.« Ta rek je postal prvi v dolgi vrsti krilatic, bolj znanih pod imenom Murphyjevi zakoni. Poklicni pesimist bi se lahko rodil kjerkoli na Balkanu, na tem koncu Evrope namreč vsak ve, da gre rado narobe vse, tudi tisto, o čemer nihče ni pomislil, da bi se lahko sfižilo.

Zlasti v Bosni in Hercegovini, ki je tradicionalno žarišče vsake nove potencialne krize na Balkanu, se prevečkrat in preveč zares vprašajo o tem, ali bo vojna, da bi v preostanku regije in v Evropi lahko bili povsem sproščeni.