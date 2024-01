V škornjih za svoje ljudi, svoj kraj

Letošnji naziv Delove osebnosti leta gre na sever, na Koroško, namenjen je županji Romani Lesjak. V poldrugem desetletju je Romana Lesjak prva politična funkcionarka, ki so ji bralci in uredništvo podelili naziv, ki obstaja od leta 1990.

Zakaj torej Romana Lesjak? Zaradi poplav? Seveda. Tudi zaradi poplav, ki so občino z nekoliko več kot 3000 prebivalci močno prizadele. A gre za to, kako se je županja Romana Lesjak ob poplavah odzvala. Požrtvovalno. Odločno. Vztrajno. Ni se izogibala konfliktu z državnimi oblastmi.

Znala je postavljati realne in utemeljene zahteve. Ko je v kraj pripotovala bruseljska ekspedicija z Ursulo von der Leyen na čelu, se ni prav nič skrčila. Pred predsednico evropske komisije je stala v škornjih, zravnano, odločno. Ko se je ujma začela, bi lahko ostala na dopustu, na Šolti, a se je v najkrajšem času vrnila v svoj kraj, med svoje ljudi.

Odločitev, da naziv pripade Romani Lesjak, občinski funkcionarki in nestrankarski političarki, dokazuje, da znamo ceniti tudi tiste, ki se ukvarjajo s skupnimi zadevami. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Če se funkcionarji ukvarjajo z zadevami skupnosti, Romana Lesjak dokazuje, da politika, upravljanje skupnih problemov, ni nujno tarča posmeha, tarča zgražanja, predmet negodovanja. Ne. Tudi osebnost, ki se ukvarja s politiko, je lahko ugledna. Lahko je za vzor. Lahko je iskreno spoštovana, cenjena.

Če bi sklepali po seznamu dosedanjih Delovih osebnosti, bi lahko ugotovili, da cenimo humanitarce, znanstvenike, podjetniške prebojnike, športnike, zdravnike. Odločitev, da naziv pripade Romani Lesjak, občinski funkcionarki in nestrankarski političarki, dokazuje, da znamo ceniti tudi tiste, ki se ukvarjajo s skupnimi zadevami.

Romana Lesjak ima v svojem kraju nekaj politične moči. Ne zlorablja je. Jo pa uporablja, da nekaj naredi za skupno dobro. A če bi v prizadevanju za skupno dobro uporabljala zgolj moč, ki izhaja iz prejetih volilnih glasov, to za spopad s podnebno ujmo in njenimi posledicami ne bi bilo dovolj.

Njena moč izhaja tudi iz tega, da ji je jasno, kaj je prav in kaj narobe. Da razume, kaj lahko pričakuje od države in da to tudi jasno pove. Ko je bilo najhuje, od države ni pričakovala čudežev. Brezpogojno pa je zahtevala, naj država zagotovi, da bo telefonski signal na Koroškem deloval. Organizirala je svoje ljudi, da so ti ubranili svoj kraj.