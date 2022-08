Gorska kolesa uničujejo pešpot na Vršič

V članku z naslovom Po ta stari po novem (priloga Super 50, 26. avgusta, stran 12) je govor tudi o pešpoti od Tonkine koče do Vršiča.

Žalosti me, da gospa Tonka kot velika ljubiteljica narave in pohodništva spodbuja kolesarjenje z gorskimi električnimi in navadnimi kolesi po tej poti. Mogoče to počne iz komercialnih vzgibov? Ne vem. Vem pa, da je bila ta pot od nekdaj pešpot in so jo pred kratkim odprli za kolesarje. Vzroka za to tudi ne poznam!

Za časa vašega in mojega življenja je bila to pešpot. To pot smo uporabljali stari in mladi, brez odskakovanja, ko so pridrveli kolesarji. To je ena lažjih in lepših pešpoti na Vršič, zelo primerna tudi za tiste, stare nad 60 in 70 let. Se strinjam, da je potka ponekod poraščena z mahom in je užitek hoditi po njej. To pa ne bo dolgo trajalo, ker jo bodo kolesarji uničili pri zaviranju in vožnji po njej. Sploh zato, ker imajo možnost dostopa po vršiški cesti.

V Sloveniji je ogromno makadamskih in gozdnih cest, kjer lahko gorski kolesarji vozijo in uživajo. S svojim početjem pa naj ne motijo drugih pohodnikov in obiskovalcev hribov in gora.

Avtor članka je tudi zapisal: »Trasa je bila mišljena kot prava cesta, in ne pohodniška pot. Zato se po njej lahko vozimo brez kančka slabe vesti.« Jaz pa mislim, da le imejte slabo vest, ker uničujete tako lepo naravo, ki je sploh ne vidite, ker se vozite!