Koga interpelacija opozicije ne bi razveselila?

Že nekaj časa se opozicija trudi in vlaga interpelacije proti celotni vladi, proti predsedniku vlade in proti posameznim ministrom in ministricam, kot da je to prednostna naloga opozicije.

Vsakič ko vložijo novo interpelacijo, se je posamezniki iz Gibanja Svoboda ali drugih dveh koalicijskih partneric razveselijo. V medijih zatrjujejo, da so veseli interpelacije proti sebi in da jo komaj čakajo (?). Zato predlagam opoziciji, da z interpelacijami nadaljuje! To je vsaj nekaj, kar vladajočo »pozicijo« osrečuje. Pri tem pa se sprašujem po smislu interpelacij.

Opozicija bi morda poskusila interpelirati koga, ki ga to ne bi veselilo. Takšna je, na primer, gospa Kosmina – kraljica »prehranskih floskul«, ki se pojavlja že na vseh slovenskih televizijskih programih, tudi na Novi24TV. Najbolj me moti, da se pojavlja sočasno, v različnih puloverjih, tudi na nacionalnih TV-programih. Govori vedno isto in dela iz nas bebce. Ona gotovo ne bi bila zadovoljna z interpelacijo!

Politikom pa prijetne počitnice!