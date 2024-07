Urbanizem skozi čas

Pogosto in še do pred kratkim se nismo zavedali, kako se je urbanizem spreminjal skozi čas. Ob sedanjih katastrofalnih ujmah in škodah zaradi podnebnih sprememb pa je čas za budnico, še posebno na področju sedanjih in bodočih nalog urbanizma.

Z razvojem že samo v zadnjem stoletju so naši predniki preuredili in nadomestili kolovoze v ceste za motorna vozila, železnice in avtoceste. Vendar smo ob sedanjem prometu in transportih že v zaostanku, ker so nujne že hitre železnice, novi pasovi avtocest, obvoznice okrog mest ... Podnebne spremembe zahtevajo poleg vsega tega še dodatne ukrepe in spremembe v urbanizmu ob vodotokih in v porečjih, v soteskah, pod plazovitimi in strmimi pobočji, v nevihtah in nalivih ob hudournikih zaradi nanosov zemlje, kamenja, grušča, drevja. Skupne škode so že do zdaj ocenjene na milijarde. Nemogoče pa je napovedati, kaj vse nas še čaka.

Ob vseh dosedanjih ugotovitvah so ostala nerešena tudi nekatera pravna vprašanja. Saj so nekateri povsem uničeni objekti in stanovanjske hiše bili zgrajeni na črno, vendar so jih kasneje upravni organi tudi legalizirali. Kdo je torej v takih primerih odgovoren za škodo? Sicer pa je lahko biti pameten, potem ko so podnebne spremembe s svojo podivjano močjo že uničevale vse pred seboj, ljudje pa so ostali brez vsega.

Zaključimo lahko predvsem to, da ima zdaj urbanizem na vseh ravneh zelo zahtevne in odgovorne naloge.