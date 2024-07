Izenačevanje agresorja in žrtve je moralno zavržno (2)

Pogovor s sekretarjem za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost Vojkom Volkom pod zgornjim naslovom v Delu 20. julija obravnava pereča vprašanja v aktualnih mednarodnih odnosih, ni pa povsem jasno, ali so stališča Vojka Volka njegova osebna ali tudi stališča vlade, katere sekretar je.

Z nekaterimi stališči se je težko strinjati. Izpostavil bi dve taki, ki se mi zdita najbolj problematični. Prvo je mnenje, da »imamo Ruse na naših mejah«. Cilj take dikcije je lahko samo strašenje ljudi z agresorjem, ki se pripravlja na vojaško osvajanje Evropske unije (EU). Ali res lahko kdo verjame, da Putin načrtuje pohod na Bruselj ali Pariz, tako kot sta šla Napoleon in Hitler na Moskvo? Niti najmanjšega indica ni za kaj takega. Rusija je res izvršila agresijo na suvereno državo, vendar gre za izrazito lokalno problematiko in omejene vojaške cilje. Tega konflikta z orožjem ni mogoče rešiti. Ga pa je mogoče razširiti s postavljanjem raket dolgega dosega okoli Rusije. Strašenje z »Rusi na mejah« je lahko le propaganda, ki naj bi spodbudila obrambne nagone med ljudmi, ki potem ne bi več nasprotovali povečanim izdatkom za obrambo. To pa ni samo škodljivo, ampak tudi zavržno dejanje.

Drugi primer pa se tiče izjave, ki je bila objavljena v prvem delu pogovora z sekretarjem Volkom v članku z naslovom Vojko Volk: Hodimo po robu prepada, ki je bil v Delu objavljen 10. julija na tretji strani. V tem članku se sekretar Volk zgraža nad slovenskim javnim mnenjem, ki ni naklonjeno zvezi Nato niti Združenim državam Amerike. Sam pa mislim, da bi morali biti zaradi tega na Slovence, to je nase, ponosni. To pomeni, da smo Slovenci razgledani in ne nasedamo politični propagandi. Vemo, da se je Nato izneveril svojim načelom in svoji izvirni vlogi. Vemo tudi, da je Nato z razpadom Sovjetske zveze izgubil svoj osnovni smisel, ker ni več Varšavskega pakta. Vidimo, kako Nato postaja orodje v ameriški politiki izvažanja vojne. Vidimo, kako je ruska agresija na Ukrajino postala za Nato, ki je bil pred tem »klinično mrtev«, mana z neba. Ponovno je dobil stari smisel na isti obrambni črti, saj mnogi ne ločijo med Rusi in boljševiki.

Enako je v odnosu do ZDA. Vemo, da je Amerika dvakrat reševala zavojevano Evropo, vemo pa tudi, da je s tem sama največ pridobila, ko je iz izolacionistične države postala globalni hegemon. Vidimo, da Amerika ne prinaša miru, ampak neti vojne na vseh koncih sveta. Vidimo, da je Amerika pripravljena podpirati najbolj nazadnjaške režime, če ima od tega politične in materialne koristi. Spomnimo se tudi sramotne vilniuške izjave, ki je omogočila napad na Irak mimo varnostnega sveta OZN. Posledica te vojne pa so reke beguncev in migrantov, ki destabilizirajo Evropo. Vilniuška izjava je tudi zabila klin v enotnost Evropske unije, ki je šla Američanom v nos, in od takrat EU ni več ista.

Slovenci vse to vidimo in poznamo. Če bi bilo tako tudi v drugih, večjih evropskih državah, bi bilo marsikaj drugače. Mislim, da je tako zato, ker smo Slovenci »prikrajšani« za prevlado tabloidnih medijev, ki pozornost javnega mnenja preusmerjajo iz perečih na trivialne družbene probleme.