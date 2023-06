Perfekcionizem je lahko najhujši zapor

V nadaljevanju preberite:

Slovenska atletinja Klara Lukan je morala lani izpustiti celotno sezono na prostem, pred dvema tednoma pa je postavila državni rekord v teku na 5000 metrov. Z rezultatom 15:01,37 je peta najhitrejša Evropejka letos. Poškodbo, zaradi katere ni tekla šest mesecev, 22-letna članica celjskega Kladivarja danes dojema kot preizkušnjo, ki jo je pripravila na višje cilje.

»Perfekcionizem me spremlja na različnih področjih. Že v osnovni šoli sem imela do potankosti izdelane načrte, učila sem se desetkrat preveč. Po eni strani je to prednost, saj lahko dobro organiziran človek doseže zelo veliko, po drugi pa je lahko perfekcionizem največji zapor. Priganjanje in visoke zahteve lahko privedejo do kolapsa, kar se je lani zgodilo meni. Z leti sem se naučila biti bolj nežna do sebe. S tem blažim svoj perfekcionistični duh,« je med drugim dejala.

Oglasila se nam je iz poljskega Chorzówa, kjer je na evropskem ekipnem prvenstvu zaostala le za latvijsko tekmovalko in tako prispevala pomemben delež k visoki uvrstitvi slovenske reprezentance, ki se ji je s četrtim mestom za las izmaknila uvrstitev v prvo ligo.