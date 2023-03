V nadaljevanju preberite:

»Zame tveganje pomeni, da bi se ponavljala ali padla v cono udobja, da si ne bi več širila obzorij,« pravi ikona francoske kinematografije. Kot meteorit je zasijala pri rosnih 21 letih, dobrih 60 vlog kasneje pa jo je nemogoče stlačiti v predalček. Od nekdaj se izogiba hollywoodskih spektaklov in raje dela z režiserji, ki jih ceni. »Vloge so zgodbe, v katere moraš verjeti, sicer ne moreš vstopiti vanje,« je povedala lani, ko so ji na festivalu v San Sebastianu izročili nagrado donostia za življenjsko delo, in dodala: »Naše delo je služenje. Igralci služijo zgodbi, služijo publiki, služijo gledalcem. Smo orodje, s katerim se dotakneš ljudi.«

V svoji bogati karieri je La Binoche, kot ji pravijo Francozi, osvojila vse najpomembnejše nagrade, tudi oskarja in bafto, in je prva igralka, ki se lahko pohvali z evropsko trojno krono: nagrado za najboljšo igralko je osvojila na filmskih festivalih v Berlinu, Cannesu in Benetkah.