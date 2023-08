Tanja Starič: Premier in njegova partnerica hodita po robu. Predvsem on

V nadaljevanju preberite:

Na svoji novinarski poti je Tanja Starič doživela marsikaj, oni sistem, levitev v novega, novi sistem. Začela je v Jugoslaviji, danes smo v Evropski uniji. Na televiziji oziroma TVS je prav tako doživela vrsto sprememb, od tehnoloških do političnih. Zadnja leta so bila za javno radiotelevizijsko hišo po mnenju mnogih najtežja. O razmerah govori odkrito, konec koncev je ena od že več kot 15 mesecev stavkajočih novinarjev. Že pred meseci je dobila, kot pravi, zanimivo ponudbo, izziv, vendar se še ni odločila, ali jo bo sprejela ali bo ostala na RTVS. Spregovorila je tudi o vladi Roberta Goloba.

Na Goloba očitno precej vpliva njegova partnerica Tina Gaber, ki je nekakšen hibrid med nekdanjo lobistko, vplivnico, civilnodružbeno aktivistko, prvo damo in svetovalko premiera. Kako ocenjujete ta pojav, kot ga v slovenski politiki še ni bilo?

Gre za krasno stvar za politične analitike, saj česa takšnega res še nismo spremljali. Golob ni prvi premier, ki je med mandatom menjal partnerico. To se je zgodilo tudi v času Mira Cerarja, Janeza Janše, da ne omenjam britanskega premiera Borisa Johnsona ali francoskih predsednikov. Zato sama menjava partneric ni nekaj posebno zanimivega. Vendar so bile do zdaj podpora, na kakšnih dogodkih so predstavljale državo, vsaj uradno pa niso imele omembe vredne vloge. Tudi žena predsednika Milana Kučana Štefka Kučan ne.