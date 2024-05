Edwards s 43 točkami vrgel rokavico Jokiću in napovedal dobro serijo

Polfinalno serijo v zahodni konferenci med Minnesoto in Denverjem marsikdo označuje za najboljšo serijo letošnje končnice, za začetek je nedvomno upravičila pričakovanja. Branilci naslova na svojem parketu redko izgubljajo, tokrat pa so morali miljo visoko priznati premoč Minnesoti z 99:106.

Če o tem, da je Nikola Jokić najboljši igralec v ligi, ni nobenega dvoma, pa Anthony Edwards vse bolj postaja največja mlada zvezda in naslednji obraz lige, ki bo mahal z večine plakatov in televizijskih zaslonov. V tej končnici je Edwards naredil še korak naprej, stopil je ob bok Kobeju Bryantu kot edini košarkar, mlajši od 22 let, ki je v končnici zbral dve zaporedni tekmi z vsaj 40 točkami.

Tokrat jih je ob odličnem metu (17/29) Denverju nasul 43, na zadnjih treh tekmah pa skupno kar 119. Minnesota je v tej končnici še neporažena, pa čeprav so v prvem krogu merili moči s Kevinom Durantom, Devinom Bookerjem in Bradleyjem Bealom. Ant je svoj izbruh začel v prvi četrtini, za delni izidi 18:4 v korist Minnesote je zadel vseh svojih pet metov. Nato se je Denver vrnil v igro in do polčasa izenačil, odločala pa je zadnja četrtina, kjer je Edwards dosegel 12, Naz Reid pa kar 14 točk.

Nikola Jokić ima veliko dela z visokimi centri Minnesote. FOTO: Ron Chenoy/Reuters

Nikola Jokić je na koncu zbral 32 točk, a je iz igre metal le 11/25, izgubil je tudi sedem žog. Za slabšo statistiko Srba je kriva ogromna obramba Minnesote, ki je z Rudyjem Gobertom, Karlom-Anthonyjem Townsom in Reidom zaprla poti do koša. »Moral bi imeti svojega dvojnika na parketu,« je Jokić odgovoril na vprašanje, kaj bi lahko storil drugače, nato pa se je ozrl proti Edwardsu: »Vsa čast, odigral je izjemno tekmo, je zelo nadarjen košarkar in zabavno ga je spremljati v igri.«

Ant se ni prepustil evforiji kljub veliki zmagi: »Zame to ni nič posebnega, celo sezono smo med najboljšimi ekipami v ligi. Proti najboljšemu igralcu in najboljši ekipi v ligi je vedno zabavno tekmovati, danes je vsak pristavil svoj delež, zato je zmagala ekipa, ne jaz.«

Denver bo moral biti na drugi tekmi boljši, predvsem pa bodo v trenutkih, ko centri Minnesote zgostijo raketo, Jokićevi soigralci morali bolje zadevati in prevzeti del bremena. Predvsem Jamal Murray bo moral v statistiko dodati nekoliko več kot 17 točk. Obeta se nam zelo zanimiva serija, ki bo določila prvega konferenčnega finalista.

Liga NBA:

Minnesota: Denver 106:99 (1:0 v seriji)

Edwards 43, Towns 20, Reid 16; Jokić 32, Porter ml. 20, Murray 17.