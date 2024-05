TV namigi: Dosje Labudović, Torkov klub in Požiganje

Nedelja, 5. maja

Neuvrščeni: Dosje Labudović: TV SLO 1 (Premiera) ob 22.35

Nesvrstani: Dosje Labudović. Koprod., 2023. Režija: Mila Turajlić. Dok. odd. 65 min.

Ko so se leta 1961 v Beogradu zbrali voditelji držav tretjega sveta, se je rodilo gibanje neuvrščenih, ki so nasprotovali hladnovojni delitvi na vzhod in zahod. Dokumentarna oddaja z arhivskimi, nikoli prej prikazanimi posnetki prikaže prelomne trenutke rojstva gibanja neuvrščenih. Hkrati zgodbo v ozadju pripovedujeta režiserka oddaje in zadnji še živeči snemalec Filmskih novosti Stevan Labudović, ki je več kot desetletje spremljal predsednika Tita na njegovih potovanjih z legendarno ladjo Galeb.

Deset minut pred filmom bo na sporedu še oddaja Televizorka, v kateri bo gostja režiserka in arhivska umetnica Mila Turajlić.

Torkov klub: TV SLO 1 (Premiera) ob 15.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tisdagsklubben. Šved., 2022. Režija: Annika Appelin. Igrajo: Marie Richardson, Peter Stormare, Carina M. Johansson. Rom. drama/kom. 65 min.

Torkov klub Foto Tv Slo

Karin po štiridesetih letih zakona odkrije, da jo mož vara, zato ga brez pomisleka zapusti. Ob trudu, da znova sestavi svoje življenje, se vpiše na kuharski tečaj. Tam spet začuti veselje do življenja, spogleduje se tudi s šefom kuhinje, ki ji vrača naklonjenost. Ko se zdi, da ji gre v življenju spet strmo navzgor, se nekega dne na vratih pojavi njen nekdanji mož ...

Požiganje: TV SLO 2 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Beoning. Koprod., 2018. Režija: Chang-dong Lee. Igrajo: Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jun, Soo-Kyung Kim. Triler. 150 min.

Požiganje Foto Tv Slo

Metafizični triler, posnet po kratki zgodbi Harukija Murakamija. Jongsu je preprost fant, ki opravlja službo kurirja. Nekega dne po dolgem času sreča Haemi, dekle, ki je nekoč živelo v njegovi soseski. Dekle Jongsuja zadolži, naj pazi na njeno mačko, medtem ko bo ona na potovanju v Afriki. Ko se Haemi vrne domov, s seboj pripelje novega fanta, skrivnostnega Bena, ki ga je spoznala med potovanjem. Ben je mlad in bogat in Jongsuja razjeda ljubosumje. Ko to doseže vrelišče, pa tok dogodkov nenadoma spremeni spoznanje, da ima Ben zelo nenavaden konjiček ...