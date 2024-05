Martin Golob: Z vero ljudem ne težim

V nadaljevanju preberite:

Grosupeljski župnik Martin Golob je gotovo naš najprepoznavnejši duhovnik. Nikakor si ne želi nalepke popularnosti in pravi, da se je njegova pot v medijski svet zgodila spontano. Njegova živa, živahna beseda s prižnice ali v običajnem pogovoru ni narejena in ni mu mar, če v cerkvi ali pred njim sedi veren ali neveren človek. Vere nikomur ne vsiljuje, izžareva izredno pozitivnost in sogovornika preveva občutek, da gre pri mladem duhovniku zares, iz srca. Golobovo knjigo Na spletni prižnici so prodali v več kot 23.000 izvodih, zdaj je na svetlem njegova druga, naslovljena 365 dni z Božjo besedo, obe imata dobrodelno podstat. Dotaknila sva se tudi politike na prižnici, dirkalnega kolesa, telefonskih klicev, trenutkov umirjanja pa tudi vprašanja, kaj je z božjo besedo 29. februarja.