Tone Hočevar: Če pse pravilno vzgojiš, so vsi kužki

»Ne vem, koliko kužkov sem imel doslej, a vsakega se spomnim, zelo dobro se jih spomnim,« pravi Tone Hočevar, naš novinarski kolega, urednik in dopisnik, pa tudi izvrsten po­znavalec pasjih duš. Kužki, kot pravi majhnim kepicam in velikim mrcinam, njegovo družino že desetletja spremljajo povsod, z njimi so bili tudi, ko je kot dopisnik nekajkrat potoval na drugo stran luže in med 16-letnim bivanjem v Rimu. O vseh lepih, napetih in pretresljivih dogodkih, ki so jih doživeli skupaj, je zdaj spisal knjigo Kosmata druščina. Med pisanjem so mu, tako kot med novinarsko kariero, pri nogah ležale štirinožne članice družine Hočevar.