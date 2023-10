Ministrstvo in zavod za gozdove neenotna glede zmanjšanja varstva volkov

V nadaljevanju preberite:

Volkovi so v večini držav EU, tudi Sloveniji, na seznamu priloge IV evropske direktive o habitatih, kar pomeni, da so strogo zavarovani, prepovedane so vse oblike namernega ujetja ali uboja. Za vrste v prilogi V, kamor bi jih premaknila evropska komisija, če bi potrdila zmanjšanje njihove zaščite, pa velja, da za odvzem iz narave lahko veljajo ukrepi upravljanja. Med te spada tudi odstrel, a pod pogojem, da se vzdržuje ugodno stanje ohranjenosti populacije.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor ne podpirajo znižanja varstvenega statusa volkov. Preberite, zakaj. Na zavodu za gozdove pa že več let zagovarjajo stališče, da je treba volkovom in medvedom znižati stopnjo varstva. Kaj na vse skupaj pravi strokovnjak za velike zveri Miha Krofel?