Evropska komisija arbitražne razsodbe ni obravnavala

Evropska komisarka za prometje za Televizijo Slovenija potrdila, da evropski komisarji na sejah niso obravnavali mnenja pravne službe, ki potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško.Po njenem mnenju za razpravo o dokumentu še ni prepozno . »Če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji,« je pojasnila evropska komisarka.Po besedah Bulčeve evropski komisarji mnenja pravne službe nikoli niso dobili na mizo, se je pa o njem govorilo neuradno. Pojasnila je še, da vsebino srečanj določa predsednik komisijeter da je Evropska komisija glede arbitražnega postopka in spoštovanja odločbe dvakrat sprejela zelo jasno stališče, da je razsodbo treba spoštovati.