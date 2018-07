Kaj bo jutri z otroki, bolnimi na srcu, ni znano

Problematika posteljnih stenic



V času urejanja tekočih poslov vlada ne more celostno urediti problematike posteljnih stenic, na katero jo je opozoril varuh človekovih pravic, saj je treba za to spremeniti zakon, je včeraj zapisala vlada v sporočilu za javnost. Gre za množični pojav stenic v nekdanjem hotelu Lipa v Ljubljani, kjer so zdaj stanovanja. Na problemtiko je varuh oktobra lani opozoril več inšpekcijskih služb, a se je izkazalo, da nobena nima zakonske podlage za ukrepanje. Varuh je zato že lani pozval k takojšnjemu ukrepanju vlado, ki mu je odgovorila, da gre za kompleksno medresorsko vprašanje in da bo ustrezno zakonodajo pripravila v prvi polovici leta 2018. Tega ni storila, zato jo je varuh 5. junija spet opozoril na problematiko, saj se stenice širijo. Najbolj ogrožajo otroke, je zapisal varuh človekovih pravic.



Nacionalni inštitut še ne deluje

Robida je bil tudi član mednarodne preiskovalne komisije, ki jo je vodil profesor Igor Gregorič in je leta 2015 izdala kritično poročilo o stanju na otroški kardiokirurgiji v UKC. Kako je danes? »Danes je najslabše,« je odgovoril.

UKC: Pogodba v pripravi

Tuji zdravniki bodo ves čas na voljo za konzultacije domačim zdravnikom.

Robida: Nios še ne deluje, ker nima dovolj zdravnikov.

UKC je zagotovil ambulantno obravnavo otrok, ne pa 24-urne oskrbe bolnikov.

Ljubljana – Medtem ko novi poslanci po nujnem postopku spreminjajo zakon o prihodu tujih zdravnikov za zdravljenje otroških src v Slovenijo, slovenski zdravnikl in, ki kot zadnja otroška kardiologa zapuščata oddelek, danes male paciente iz svojih rok predajata v roke vodje v odstopu kardiologinje za odrasle prof. dr. Mirte Koželj. Čez vikend otroškega kardiologa – po naših informacijah – v UKC ne bo. In prihodnji teden?Poslanci skupnega odbora so včeraj zakonu, čeprav je bilo slišati številne polemike glede tega, da tujim zdravnikom pri njihovem delu ne bo treba govoriti slovensko in da zanje nimamo ustreznih tolmačev, vseeno dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo na torkovi izredni seji državnega zbora. Če bodo spremembe potrdili tudi tam, bo zdravnikna to opozoril zdravniške zbornice posameznih članic EU, saj gre »za kopico norosti, ki ogrožajo slovenske otroke s prirojeno srčno napako, in pomeni potencialna stranska vrata za vstop potencialno spornih zdravnikov v Evropsko unijo«.Ena večjih ovir, ki so jo videli razpravljavci, je nizko plačilo slovenskih zdravnikov, ki se zato odločajo za odhod, medtem ko tuje zdravnike država ustrezno plačuje. Državna sekretarka z ministrstva za zdravjeje priznala, da bodo »uvoženi« zdravniki sicer dražji, vendar bodo ves čas na voljo za konzultacije domačim zdravnikom, ki se bodo vmes poklicno dovolj razvili za samostojno opravljanje dela. Pri tem bodo sodelovali tudi tolmači, ki imajo znanje iz medicinske stroke.(Nios), ki ga je vlada ustanovila lani in naj bi začel 1. junija delovati, da bi bilo bolje poskrbljeno za zdravljenje otrok, v ponedeljek še ne bo začel delati. »Nič še ni odločeno. O tem odloča svet zavoda oziroma vlada,« je včeraj povedal, član sveta zavoda Nios, upokojeni zdravnik.»Če tega UKC ne bo delal več, bodo otroke pošiljali v tujino. Rekli smo, da ne bomo začeli delati, dokler ne bomo imeli dovolj ljudi. Imamo tri kirurge in enega kardiologa. Dva sta iz ZDA, eden iz EU, eden iz tretjih držav. Če bodo v ponedeljek res prišli pogledat, kakšno je stanje v UKC, bo jasno, ali bodo prišli. Težko si je misliti, da bi se zdravniki preselili v Slovenijo iz ZDA. Če bi jih dobili dovolj, bi se lahko menjevali. Z njimi nismo še ničesar podpisali, ker je treba najprej spremeniti zakon,« je dejal Robida.Z današnjim odhodom zadnjih dveh otroških kardiologov oddelek do prihoda novih zdravnikov ne obstaja. UKC je s podjemnimi pogodbami zagotovil ambulantno obravnavo otrok, ni pa mu uspelo zagotoviti 24-urne oskrbe bolnikov.Odgovora na to, kdo bo od sobote delal v službi za otroško kardiologijo na pediatrični kliniki, skrbel za interventno otroško kardiologijo in fetalno kardiologijo, nam iz UKC Ljubljana včeraj niso posredovali. Jasno je, da pospešeno iščejo kardiologe doma in po svetu.je na twitterju objavil, da je vodja službe za pediatrično kardiologijo v odstopu Mirta Koželj klicala njegovo doktorantko v Zagreb, ali jim lahko pride na pomoč, a jih je ta zavrnila.Informacije, da naj bi se v Ljubljano iz Münchna vračal kardiolog– delal naj bi na Nios –, nam Kosmač ni potrdil.Čeprav teče voda v grlo, v ljubljanski porodnišnici nočejo niti za en dan na teden zadržati Vesela, smo pred dnevi poročali v Delu. Da bi ostal, mu je bilo po ovinkih ponujeno mizerno plačilo. Za 45 minut dela naj bi mu ponudili okoli 12 evrov neto. Medtem hrvaški intenzivisti v UKC Ljubljana dobijo 50 evrov neto za uro dela, neuradno pa naj bi za delo v pediatrični kardiološki ambulanti hrvaški kardiologi prejemali 75 evrov neto za uro.V ljubljanskem kliničnem centru so nam v torek povedali, da za Vesela pripravljajo predlog podjemne pogodbe za opravljanje storitev UZ-preiskav ploda, skladno s pravilnikom o sklepanju pogodb v UKC Ljubljana: »Po naših informacijah dva kardiologa ostajata v javnem zdravstvenem sistemu in bodo storitve UZ ploda na voljo v eni izmed regijskih bolnišnic.«Državna sekretarka Ana Medved pa je včeraj napovedala, da se bo v ponedeljek ljubljanskemu UKC pridružil en pediatrični kardiokirurg, en pa še jeseni. O imenih ni želela govoriti.