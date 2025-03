Kar tretjina raka nastane kot posledica okužb

V nadaljevanju preberite:

V ambulanti z dr. Orlom je novi Delov podkast, v katerem Rok Orel, zdravnik pediater, gastroenterolog, profesor na medicinski fakulteti ter direktor Inštituta za probiotike in funkcionalno hrano in MedicoMedie, z gosti govori o aktualnih temah s področja medicine, zdravstva in znanosti. V prvi od osmih epizod je gostil »vsestranskega človeka«, mikrobiologa in imunologa Alojza Ihana; spregovorila sta o razvoju, funkcijah in pomenu imunskega sistema ter pojasnila različne načine zdravljenja raka.

Vzemiva za izhodišče vaši laični knjigi Imunski sistem in odpornost: kako se ubranimo bolezni in Do odpornosti z glavo. Kaj je imunski sistem in kako deluje?

Imunski sistem so celice in tkiva, ki jih imamo povsod po telesu. V osnovi so to stražarji pred vdorom mikroorganizmov, ki so povsod okrog nas. Na srečo imamo debelo kožo, da pravzaprav ni veliko možnosti za to, ampak velikokrat pozabljamo, da imamo poleg te zunanje zunanjosti tudi notranjo. Ta, to so naša prebavila, mora biti zelo tanka, in zaradi tega smo na sluznicah, še posebej pa na dihalih izjemno ranljivi. Zato je največ celic imunskega sistema ravno na sluznicah. Te morajo tujke najprej prepoznati, potem pa jih uničiti. Teh načinov je zelo veliko in jih poznamo kot vnetja. Mojstrstvo zdravniškega poklica je, da jih prepoznamo.

Evolucijski namen imunskega sistema je torej, da nas brani pred škodljivimi organizmi. Poleg tega ima sposobnost prepoznavanja razlik med lastnimi in tujimi molekulami. Celica ne postane rakasta kar tako – gre za genske spremembe, ki povzročijo nastanek novih, tujih proteinov. Zato imunski sistem rakaste celice prepozna kot tujke.