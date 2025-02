Zdravniška napaka in odgovornost zdravstvenih ustanov

V nadaljevanju preberite:

Zakaj se je ministrstvo za zdravje najprej lotilo primera s predpostavko, da je šlo za »krivdo« točno določenega zdravnika? Kaj ne bi bilo bolj normalno, da se najprej uvede (izredni) strokovni nadzor ravnanja zdravstvene ustanove in vseh procesov, ki so privedli do zamenjave vzorcev? Oni so izvajalci zdravljenja, oni dobijo plačilo od ZZZS, oni morajo jamčiti kakovost izvedbe zdravljenja. Zato je treba najprej presoditi ustanovo – organiziranosti dela, presojo vseh delovnih protokolov ustanove (kliničnih poti), ki zagotavljajo pravilno delo in preprečujejo kritične napake pri delu, na koncu pa seveda tudi presojo delovanja vseh udeleženih med kritičnim dogodkom. Pri tovrstnem nadzoru delovanja zdravstvene ustanove bi seveda morali povsem jasno ugotoviti, kaj je bilo narobe, da se je usodna zamenjava vzorcev zgodila – saj če bi bilo vse v redu in prav, se taka napaka z zamenjavo vzorcev ne bi mogla zgoditi.