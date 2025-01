Pod vodstvom novega direktorja Johna Ratcliffa je ameriška Centralna obveščevalna agencija (CIA) spremenila svojo oceno o izvoru pandemije COVID-19. Nova ocena zdaj daje prednost teoriji, ki pravi, da je virus prišel iz laboratorija. Kljub temu je zaključek označen z nizko stopnjo zaupanja, kar pomeni, da ni prepričljivega dokaza, ki bi dokončno potrdil teorijo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob peti obletnici izbruha covida-19 spet pozvala Kitajsko, naj deli podatke, ki bi pojasnili izvor pandemije covida-19. Podatkov še ni.

Bivši direktor CIA Bill Burns je imel pomembno vlogo pri označbi, poročajo ameriški mediji. Burns je namreč ob koncu svojega mandata naročil analitikom in znanstvenikom v agenciji, naj ponovno preučijo obstoječe dokaze ter se jasno opredelijo glede izvora virusa. Burns je poudaril, da ni bilo jasno, ali je bilo zbranih sploh kaj novih obveščevalnih podatkov, ki bi podprli spremembo ocene o izvoru.

V članku, objavljenem marca 2023 na Fox News in napisanem v soavtorstvu s Cliffom Simsom, je Ratcliffe obtožil administracijo Bidna, da skuša utišati naraščajoči konsenz okoli teorije o uhajanju virusa iz laboratorija, tako da zatira »tisto, kar je mogoče jasno oceniti iz obveščevalnih podatkov, ki jih imajo na voljo.« »CIA je vodilna vohunska agencija na svetu. Njena dosegljivost je neprekosljiva, njena sposobnost pridobivanja informacij neprimerljiva. In vendar smo tukaj, tri leta in pol kasneje, ob številnih javnih poročilih, ki trdijo, da CIA preprosto nima dovolj informacij za oceno. To je popoln nesmisel,« piše v članku iz marca 2023.

Ratcliffe, ki je bil potrjen kot direktor CIA v zadnjih tednih Bidenove administracije, je že dolgo zagovornik teorije o laboratorijskem izvoru. V intervjuju za Breitbart je izjavil, da je ena njegovih prvih prioritet kot direktorja CIA javna ocena izvora pandemije. Ratcliffe je ocenil, da tako obveščevalni podatki kot znanost in zdrava pamet nakazujejo, da je virus ušel iz laboratorija v Wuhanu.

Kljub novi oceni CIA še vedno meni, da sta obe teoriji – laboratorijski izvor in naravni izvor – verjetni. Agencija je v izjavi zapiusala, da bo še naprej ocenjevala vse razpoložljive verodostojne nove obveščevalne podatke ali informacije iz odprtih virov, ki bi lahko spremenili njeno oceno. Ratcliffe je v svojem pričevanju pred Odborom za koronavirusno pandemijo v aprilu 2023 dejal, da je teorija o uhajanju iz laboratorija »edina razlaga, ki jo verodostojno podpirajo naši obveščevalni podatki, znanost in zdrava pamet.«

Kitajska odločna zavrnila novo oceno

Ocena CIA je povzročila politične napetosti, tako znotraj ZDA kot v mednarodnem prostoru, še posebej v odnosu do Kitajske, ki vztrajno zavrača trditve o laboratorijskem izvoru pandemije.

Kitajska je odločno zavrnila nove trditve o laboratorijskem izvoru pandemije COVID-19, ki jih je podala CIA Kitajska vlada vztraja, da so trditve o uhajanju virusa iz laboratorija v Wuhanu neutemeljene in brez kredibilnosti. Peking je obtožil ZDA, da politizirajo vprašanje izvora virusa, kar dodatno zaostruje že tako napete odnose med državama. Izjave Ratcliffa za Breitbart je označila za poskus diskreditacije in politizacije vprašanja izvora pandemije.

Kitajska je izrazila tudi nezadovoljstvo z ameriškimi obveščevalnimi službami, ki še naprej preiskujejo izvor pandemije, kljub pomanjkanju novih obveščevalnih podatkov, ki bi podprli to teorijo. Kitajska vlada trdi, da si prizadeva za sodelovanje pri raziskavah izvora virusa, vendar obtožuje Washington, da s svojimi dejanji ustvarja politične napetosti in ovira znanstvena prizadevanja.