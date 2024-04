Levica računa na evropskega poslanca

Tudi najmanjša koalicijska partnerica Levica je potrdila svojo listo na organih stranke in napoveduje vstop v kampanjo. Nataša Sukič, poslanka in podpredsednica državnega zbora, bo njihova nosilka. Računa na to, da bodo dosegli en mandat. »Če bom izvoljena v evropski parlament, bom še naprej glas progresivne družbe, ki si prizadeva za socialno pravičnost, pravičen zeleni prehod, človekove pravice in mir,« je navedla in dodala, da si bo tudi na evropski ravni prizadevala za dvig minimalne plače in pokojnin.

Na listi bodo poleg Nataše Sukič še državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan, diplomantka iz mednarodnih odnosov Katja Sluga, nekdanji predsednik Bošnjaške kulturne zveze Slovenije Fahir Gutić, umetnostna zgodovinarka Zdenka Badovinac, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, pisateljica in sociologinja Svetlana Slapšak in študentka Tarra Kristan. Zadnji na listi pa bo minister za delo in nekdanji koordinator Luka Mesec, ki bo poskušal stranki prispevati nekaj dodatnih prednostnih glasov, a pravi, da si želi dokončati mandat na čelu ministrstva.

Fokus evropske kampanje Levice bodo sicer teme, ki jih naslavljajo tudi že doma – vzpostavitev »gotovosti« –, kar po Meščevih besedah pomeni, da te ne skrbi za streho nad glavo, kako boš plačal položnice, v kakšni razmerah bodo zaradi podnebnih sprememb živeli zanamci in da te ne skrbi, da bi se Evropa zapletla v vojno.

Kot podporni kandidat se je Mesec še kot koordinator stranke na zadnje mesto uvrstil že na zadnjih evropskih volitvah, ko je bila nosilka liste in tudi vodilna kandidatka Evropske levice Violeta Tomić. Stranka je na njih prejela 31.000 oziroma 6,43 odstotka glasov, kar je bilo približno dvajset tisoč glasov premalo, da bi dobili mandat evropskega poslanca. Prag za pridobitev mandata je namreč na evropskih volitvah postavljen bistveno višje kot na parlamentarnih. Ob dodatnem poslancu, ki ga bo dobila Slovenija, se pričakuje, da bo ta letos okoli osem- ali devetodstoten.

Bi bilo smiselno, da bi tudi na levi politični strani stranke nastopile skupaj, kot so to doslej počele na desni strani – SLS je na račun sodelovanj z NSi in SDS imela evropskega poslanca. Slišati je, da so se v Levici o možnosti sodelovanja sicer pogovarjali s Piratsko stranko in Vesno, s katerima si delijo nekatere poglede, a se o tem niso uskladili. Kot je znano, se vse stranke na evropske volitve podajajo s samostojnimi listami in vse upajo na enega poslanca. »V Levici smo bili vedno odprti za povezovanja, navsezadnje je tako stranka nastala, in ostajamo odprti za sodelovanja še naprej,« glede povezovanja odgovarja koordinatorica Asta Vrečko.

Kot torej kaže, bosta imela edino skupno listo na evropskih volitvah zunajparlamentarni stranki Desus in Dobra država.