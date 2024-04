Golobov krog vse manj zadržan do priznanja Palestine

V nadaljevanju preberite:

Pol leta po začetku izraelske ofenzive na Gazo, ki ima genocidne razsežnosti, se spreminja slovensko javno mnenje o izraelsko-palestinskem konfliktu, s tem pa tudi odnos vladajoče politike do priznanja Palestine. Po precejšnji­ začetni zadržanosti se k priznanju vedno bolj nagibata tudi predsednik vlade Robert ­Golob in njegov krog.

Države, ki so naklonjene priznanju Palestine, med njimi je tudi Slovenija, naj bi si trenutno prizadevale predvsem za to, da bi se jim pridružila še Francija. To bo tudi ena od tem obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona pri predsedniku vlade Robertu Golobu, ki naj bi se po načrtih zgodil konec aprila. Predsednik vlade bo sredi aprila obiskal Jordanijo, obisk pa naj bi imel predvsem humanitarno noto.

V slovenski politiki vlada soglasje, da mora predlog za priznanje podati vlada. Vsekakor se to ne bo zgodilo pred evropskimi volitvami oziroma oblikovanjem nove sestave evropske komisije, ko bodo znana nova razmerja moči v EU, ki bodo vplivala na hitrost priznanja Palestine.