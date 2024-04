Na cestah je pričakovati gnečo

V prazničnem koncu tedna je pričakovati povečan promet in daljše potovalne čase na različnih odsekih po Sloveniji, opozarja prometnoinformacijski center. Po pričakovanjih bodo obremenjene zlasti gorenjska avtocesta iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države in naprej proti Hrvaški ter ceste, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev.

Kot so sporočili, je po koncu praznikov pričakovati povečan promet v obratni smeri, pa tudi na ljubljanskem obroču. Ob tem v centru opozarjajo, da je predvsem v torek pričakovati povečan promet tudi v krajih, kjer bodo kresovanja.

Zaradi praznikov bo po Sloveniji med 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ta konec tedna in tudi za prvomajske praznike, 1. in 2. maja.