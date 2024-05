Rekli so mu severnokorejski Goebbels

V 94. letu starosti je umrl nekdanji vodja severnokorejske propagande Kim Ki Nam, tamkajšnji mediji poročajo, da se je poslovil zaradi starosti in motnje delovanja nekaterih organov, zaradi česar se je zdravil od leta 2022. Desetletja je vodil propagandno mašinerijo azijske diktatorske države, ustvarjajoč kult osebnosti vladajoče dinastije Kim.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je danes zgodaj zjutraj udeležil pogreba in se poklonil, kot se je izrazil, »veteranu revolucionarju, ki je ostal brezmejno zvest režimu«. Južnokorejska tiskovna agencija Jonhap je Kim Ki Nama primerjala s propagandnim šefom nacistične Nemčije Josephom Goebbelsom, splošno znanim po mantri, da dovolj pogosto ponavljana laž prej ali slej postane resnica.

Kim Ki Nam ni bil v krvnem sorodstvu z vladajočim patriarhatom, čeprav je imel enak priimek, vendar je ta med najpogostejšimi v Severni in Južni Koreji.

Kim Ki Nam je bil leta 1966 imenovan za namestnika direktorja oddelka za propagando in agitacijo v Pjongjangu, kjer je tesno sodeloval s Kim Džong Ilom, predhodnikom in očetom sedanjega voditelja Kim Džong Una. Sčasoma se je povzpel na čelo oddelka in igral ključno vlogo pri oblikovanju sporočil v državi, saj je služil družinski dinastiji, ki je zdaj najdlje živeča na svetu. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so ga postavili za vodjo državnega glasila, časopisa Rodong Sinmun.

Menda je bil tesen prijatelj Kim Džong Ila, večkrat je bilo slišati, da gre za pivska bratca. Vodil je kampanjo za določitev vloge Kim Il Sunga v zgodovini države, ta velja za ustanovitelja Severne Koreje, in za podporo nasledstvu vodstva Kim Džong Ila. Kim Ki Nam je eden redkih severnokorejskih uradnikov, ki so obiskali Južno Korejo, in vodil je delegacijo, ki se je leta 2009 udeležila pogreba nekdanjega južnokorejskega predsednika Kim De Džunga.

Severnokorejski propagandi je šlo najbolj v nos vse, kar je bilo zahodnjaškega, amerikaniziranega, metodo sporočil pa ponazarja zapis državne tiskovne agencije KCNA ob nenadni smrti Kim Džong Ila leta 2011: »Nobena sila na zemlji ne more zaustaviti revolucionarnega napredka naše stranke, vojske in ljudstva pod modrim vodstvom Kim Džong Una. Pod vodstvom Kim Džong Una bi morali našo žalost spremeniti v moč in pogum ter premagati sedanje težave.«

Leta 2015 so fotografije v državnih medijih pokazale visokega Kim Ki Nama z očali, ki je bil takrat star 80 let, kako stoji med skupino vojaških uradnikov in si piše zapiske, medtem ko Kim Džong Un govori. Upokojil se je pred petnajstimi leti in svojo vlogo prenesel na sestro Kim Džong Una Kim Jo Džong, vendar se je še naprej pojavljal na javnih dogodkih, kar je kazalo, da je ostal v dobrih odnosih z režimom.