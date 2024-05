Študentje zahtevajo načelno univerzo, ki stoji za pravico in svobodo

Danes ob 13.30 se je pred fakulteto za družbene vede (FDV) začela protestna akcija v podporo Palestini. Pred FDV se je zbralo več deset študentov, ki zahtevajo, da se univerza in fakulteta javno in nedvoumno opredelita in nemudoma prekineta sodelovanje z Izraelsko univerzo. »Zahtevamo načelno univerzo, ki za stoji za pravico in svobodo,« so poudarili. Po govoru so se ob skandiranju gesel podali na obhod fakultete. Protestniki so zmotili pouk in zasedli veliko predavalnico.

Že januarja so študenti organizirali prvo protestno branje, od tedaj so minili že štirje meseci, »FDV in Univerza v Ljubljani pa, z izjemo ene objave na socialnih omrežjih, ostajata tiho,« so zapisali v Listi demokratičnega študentstva, ki organizira protest.

Stanje v Gazi se slabša, število žrtev iz dneva na dan narašča, kritična infrastruktura pa je v ruševinah, so opozorili študenti in obsodili »ravnanje Izraela, ki je iz Palestine v 75 letih najprej naredil kolonijo, v zadnjih sedmih mesecih pa masovno grobnico«.

Od fakultete za družbene vede zahtevajo nedvoumno opredelitev do trenutnega pokola v Gazi, saj menijo, da bi morala FDV kot osrednja družboslovna fakulteta v Sloveniji zavzeti jasno stališče. Obenem od Univerze v Ljubljani zahtevajo takojšen preklic projekta, pri katerem sodeluje z izraelsko univerzo Bar Ilan. Študentje upajo, da bi univerza in fakulteta s tem ustvarili tudi pritisk za bolj ažurno ukrepanje politikov za konec morije v Gazi.