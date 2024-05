Fotografije dneva (8. 5.)

Odpri galerijo

Simon Thomsett, direktor za varstvo ptic roparic v Soysambu, pomaga orlu, ki so mu operirali zlomljeno krilo, potem ko so ga pred tedni odkrili poškodovanega, v centru za ptice roparirice, eni od veterinarskih in rehabilitacijskih ustanov Kenya Bird of Prey Trust. Zatočišče je eden redkih krajev, kjer so ptice roparice varne. Populacija plenilcev na celini se je v zadnjih 40 letih zmanjšala za 90 odstotkov. Razlogi za upad so večplastni. Foto: Tony Karumba/Afp