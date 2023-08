Na Obali znova težave zaradi naliva, številne ceste pod vodo

Območje Obale je imelo po ponedeljkovi ujmi, ki je povzročila ogromno škode, le dan miru. Močan naliv se je na nekaterih območjih slovenske Istre ponovil tudi danes, proti večeru se je ob morju znova odprlo nebo.

Poplavilo je več cest v Piranu, Portorožu, Luciji in Sečovljah, enako tudi avtokamp v Luciji. V tem kraju je bregove prestopil potok Fazan. Meteorna voda je zalila objekte in podhode, po informacijah N1 tudi vrtec Morje v Luciji. Kot je poročal portal promet.si, je bila na glavni cesti med Izolo in Sečovljami v Luciji zaradi zemeljskega plazu polovična zapora. V Izoli poročajo o podrtem drevju.

Kot piše STA, ki se sklicuje na Gasilsko brigado Koper, so gasilci opravili 38 intervencij. Na terenu je bilo 60 gasilcev iz Gasilske brigade Koper ter petih prostovoljnih društev iz gasilskih zvez Izola in Piran. Pomagali so pripadniki civilne zaščite iz Pirana in delavci Okolja Piran ter Cestnega podjetja Koper, je povedal Aleš Suban iz Gasilske brigade Koper.

Meteorolog Arsa Blaž Šter je na twitterju zapisal, da je na Letališču Portorož v dveh urah padlo kar 66 milimetrov dežja! »Nad toplim morjem severnega Jadrana se je razvil majhen, a izrazit ciklon. Središče se je popoldne pomaknilo nad Tržaški zaliv in severno Istro. Ob naši obali močni nalivi in konkreten veter,« je še poudaril.