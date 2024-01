Pacienti ne morejo do napotnic in bolniških dopustov

Na vrhuncu respiratornih okužb in v času, ko se zaradi poledenelih cest vrstijo poškodbe, ljudje pri stavkajočih zdravnikih ne dobijo ne nujnih napotnic ne bolniških listov, nenujne obravnave so odpovedane in se zamikajo na nedoločen čas. Zdravniki v času stavke izvajajo zgolj tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Kaj je dobro vedeti?

Kako v praksi poteka triažiranje po pravilih stavkovnega minimuma?

V ZD Kranj poteka triaža tako kot običajno. Sestra iz vsebine klica določi termin pregleda ali posveta. V primeru nejasnosti primer preda zdravniku, ta pa dokončno izvede triažo. Njihove ambulante v času stavke polovico ordinacijskega časa delujejo kot dežurne ambulante, v katerih obravnavajo nujne primere, polovico ordinacijskega časa pa opravljajo delo s pacienti v okviru družinske ambulante skladno z izjavo o minimumu delovnega procesa. Vsa administrativna opravila – izdajanje nenujnih receptov, napotnic, medicinsko-tehničnih pripomočkov, urejanje bolniških dopustov, kratki posveti in podobno – bodo izvedena samo ob četrtkih. V ljubljanskem zdravstvenem domu ambulante delujejo večinoma normalno, odpovedi terminov večinoma ni. Vsak zdravnik ali zobozdravnik v ZD Ljubljana, ki stavka, dela po zakonodaji in navodilih sindikata Fides.

Vsaka ustanova torej med stavko delovni proces organizira po svoje.

Katera stanja v kratkem času lahko vodijo v nepopravljivo hudo okvaro zdravja – je, na primer, angina lahko tako stanje ali to od primera do primera presoja posamezni zdravnik?

Zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt, so: zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, zdravljenje poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt, druge storitve nujne zdravniške pomoči, opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje prej navedena stanja (triažni pregledi), predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje prej navedenih stanj.

Poleg tega je zdravnik med stavko dolžan opravljati še vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti in bolnike, starejše od 65 let; vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom; ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Presoja vsakega stanja pa je v domeni posameznega zdravnika.

Ali zdravniki med stavko izdajajo potrdila o bolniški odsotnosti? Ali je odločitev o tem, ali bo tako potrdilo izdal ali ne, v rokah posameznega zdravnika?

V ZD Ljubljana so zasledili pri eni ali dveh zdravnicah v eni enoti – skupaj imajo približno 423 zdravnikov in zobozdravnikov –, da ne zaključujejo bolniških. V drugih enotah vse poteka normalno. V ZD Kranj je eden od staršev, ki je koristil nego za otroka, dobil obvestilo, da bo bolniški list v sistemu, ko bodo zdravnice končale stavko.

V sindikatu Fides so predlagali, da bolniki, ki v času stavke ne pridobijo potrebne dokumentacije, zahtevajo od ministrstva za zdravje potrdilo, da dokumentov zaradi stavke ne morejo pridobiti. Na ministrstvu menijo, da med stavko omejevanje dostopnosti pacientov do nujnih zdravstvenih storitev ni dopustno. Izvajalci morajo poleg izdajanja bolniških listov omogočiti različne vrste naročanja. To poleg osebnega dostopa do ambulante velja za telefonsko in elektronsko naročanje, kot je določeno v zakonodaji.

Nujna je tudi obravnava zavarovancev, ki potrebujejo potrdila za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni ali poškodbe. V zvezi s tem so zdravstvenim zavodom že poslali tudi dopis.

Ali v času stavke lahko dobite napotnico za nenujno specialistično storitev?

Odvisno od volje posameznega zdravnika. Obstaja pa velika verjetnost (če seveda ne sodite med izjeme po starosti), da napotnice trenutno ne boste dobili. Neka pacientka (podatki so znani uredništvu) s svojo ambulanto ne more komunicirati po elektronski povezavi. Nato ji je uspelo, da jih je priklicala po telefonu. Povedala je, da potrebuje napotnico za specialista, da bi jo uvrstil na listo čakajočih za redni letni pregled, saj se mora v vrsto postaviti že na začetku leta, da bo na vrsti do jeseni. Pojasnili so ji, da med stavko napotnice ne more dobiti. To je sporočila specialistu, ta pa ji je odgovoril, da jo bo na seznam uvrstil, ko bo prejela napotnico.

Ali boste v času stavke pregledani, če ste naročeni?

Če niste dobili obvestila o prenaročilu, se odpravite na pregled. Ob tem pa bodite pripravljeni na možnost, da bo pregled vseeno odpadel. V soboto smo namreč poročali, kako so pred vrati ambulante odslovili naročeno mladenko. Dan prej so njeni materi termin pregleda potrdili v telefonskem pogovoru, pa je vseeno niso sprejeli.