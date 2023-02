Boštjan Poklukar danes pred odborom DZ o načrtih za delo

Kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja danes čaka zaslišanje pred parlamentarnim odborom za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katerem bo predstavil svoje načrte za delo na čelu resorja. Vprašanja se bodo po pričakovanjih vrtela tudi okoli migracijske politike, spoštovanja človekovih pravic in depolitizacije policije.

V tem tednu bi bilo lahko več znanega tudi o ožji ekipi novega notranjega ministra. V zadnjih dneh so se pojavila ugibanja, ali se stolčka majeta obema dosedanjima državnima sekretarjema Branku Lobnikarju in Tini Heferle, a uradnih informacij v Poklukarjevem krogu o tem za zdaj ne dajejo. Prav tako ne, ali se obeta menjava na čelu policije. V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je sicer navedel, da je pripravljen sodelovati s katerim koli ministrom, ki podpira avtonomnost policije in pokončnost policijskih vodij, sposobnih upreti se zlorabam policije.

V obeh policijskih sindikatih pa od kandidata, ki je ministrstvo vodil že v časih vlade Marjana Šarca, pričakujejo vzpostavitev kariernega sistema v policiji in pravičnejšega vrednotenja zaposlenih v njej.

Večjih presenečenj ob potrjevanju Poklukarja v državnem zboru sicer ni pričakovati, tako bo na ministrskem stolčku nasledil Tatjano Bobnar.

V poslanski skupini največje vladne stranke Gibanje Svoboda, ki šteje 41 poslancev, zatrjujejo, da so glede predloga kandidature enotni. V vrstah koalicijskih partnerjev SD in Levice, kjer so se pojavljali namigi, češ da nad predlaganim kandidatom niso povsem navdušeni, so z uradnimi odzivi za zdaj skopi, pričakujejo pa delovanje novega ministra v skladu z zakonodajo in zavezami koalicijske pogodbe.