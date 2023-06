Pri praznikih se ne delimo le na leve in desne, pač pa tudi po nacionalnosti

V nadaljevanju preberite:

Slovesnosti ne delijo le politične opredelitve vabljenih, pač pa nacionalna pripadnost oziroma interpretacija zgodovine in dogodkov iz preteklosti. Dan vrnitve Primorske k matični domovini predstavlja zgodovinske dogodke enostransko, zato ga italijanska narodna skupnost ne more sprejeti za svojega,« pravi Felice Žiža, poslanec italijanske narodnosti. Na slovesnosti so v preteklosti pogrešali tudi italijanskega veleposlanika. Zunanje ministrstvo se s tem ne sooča ustrezno. Domača politika pa je razklana ob tokratnem praznovanju dneva državnosti.