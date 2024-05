Dobro za uporabnike, slabše za uradnike

Ker so predstavniki vlade in sindikatov še vedno vsak na svoji strani in popuščanj ni, se bo jutri nadaljevala že deveta sredina stavka zaposlenih na 55 upravnih enotah (UE). Po naših informacijah naj bi načelniki UE že prejeli dokument s seznamom vseh storitev, ki jih bodo uradniki tudi med stavko morali zagotoviti uporabnikom, torej ne zgolj nujnih storitev, kot je veljalo do zdaj. Lahko se zgodi, da stavka ne bo plačana, saj ne gre za kršitev kolektivne pogodbe.

Sindikati zaposlenih na UE, ki poleg zvišanja plač za sedem plačnih razredov (oziroma za približno 28 odstotkov) zahtevajo tudi dodatek za blagajniško poslovanje in izenačitev nazivov z nazivi na ministrstvih, so že zagrozili, da bodo od sredine maja stavkali vse dni v tednu, ne le ob sredah. To pa pomeni, da se bodo čakalne vrste na UE še podaljšale. Izvedeli smo, da nekatere UE, denimo v Kranju in Mariboru, zaradi stavk ob sredah delajo tudi ob četrtkih, čeprav takrat ni uradnih ur.

Na UE Ljubljana pa je popolnoma drugače, saj se je s spremenjenim delovnim časom podaljšala tudi čakalna doba za termin, na katerega stranke čakajo že več kot mesec dni. Po naših informacijah sicer na največji upravni enoti v državi na dan sprejmejo okoli 900 strank, od tega jih je okoli 30 odstotkov nenaročenih.

Največji pripad zadev imajo še vedno na oddelku za tujce, kjer je nerešenih kar približno 15.000 vlog. Treba pa je opozoriti, da za izdelavo osebnih dokumentov ne velja krajevna pristojnost, kar pomeni, da državljani lahko podaljšajo ali naročijo izdelavo novih na katerikoli od 58 UE v državi. »Le za nekatere upravne zadeve je določena krajevna pristojnost glede na prebivališče ali nameravani kraj prebivanja stranke (zaradi lažjega preverjanja dejanskega stanja),« pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo (MJU).

Nova plačna lestvica prinaša dodatne finančne učinke na zvišanje plač javnih uslužbencev, posebno pri najnižje plačanih delovnih mestih, tudi na UE. Ministrstvo za javno upravo

Kaj pomeni širitev nabora storitev

Na MJU poudarjajo, da si prizadevajo za konstruktiven dialog in dogovor s sindikalno stranjo. »Ocenjujemo, da je edino pravo mesto za zaključek stavke za pogajalsko mizo. Prav zato smo intenzivirali aktivnosti, da bi poiskali rešitve za izboljšanje pogojev za delo zaposlenih na upravnih enotah. Pri tem dodajamo, kar je bilo večkrat pojasnjeno tudi sindikalnim predstavnikom UE, da se moramo zavedati omejitev, znotraj katerih lahko iščemo ustrezne rešitve,« pravijo na resornem ministrstvu ter dodajajo, da parcialnih rešitev ni.

Hkrati namreč potekajo pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, katerega ključni del je nova plačna lestvica. »Ta namreč s prevedbo prinaša dodatne finančne učinke na zvišanje plač javnih uslužbencev, posebno pri najnižje plačanih delovnih mestih, tudi na upravnih enotah,« pojasnjujejo.

V zvezi z zagotavljanjem javnih storitev med stavko na UE pa na resornem ministrstvu dodajajo, da zakon o stavki v 11. členu določa, da je na upravnih enotah treba zagotoviti izvajanje nalog, ki so bistvene za uresničevanje funkcij delovanja upravnih enot med stavko.

Na poziv MJU tako resorna ministrstva že usklajujejo bistvene naloge, ki jih mora država prek upravnih enot izvajati tudi v času stavke. V zvezi s tem na MJU za zdaj ne predvidevajo spremembe zakonodaje, ampak naj bi za širitev nujnih storitev upravnih enot podlago našli v sedanji zakonodaji.