Predsodki o pridnosti

V nadaljevanju preberite:

Naj bo začetek poln predsodkov. Za sedmimi gorami in sedmimi vodami je nekoč ležalo revno kraljestvo, najbolj ubogo med vsemi kraljestvi blizu in daleč. Njegovi ljudje so bili skromni in vajeni težkoče. Lovili so ribe, sadili uborne pridelke, kar je pač zraslo tako daleč na severu, in prodajali les dreves, ki so jih posekali. Dokler niso ob koncu šestdesetih let 20. stoletja na morskem dnu odkrili nafte in z njo zelo, zelo obogateli. Denarja pa niso zapravili za bleščeče palače in drage avtomobile, temveč so začeli varčevati, da naravno bogastvo ne bi pošlo v korist zgolj tiste generacije, ki ga je odkrila in izkoristila, ampak bi ga imeli tudi potomci. In tako je kraljevina Norveška leta 1990 ustanovila državni investicijski sklad, ki kupuje delnice, obveznice in nepremičnine po vsem svetu.