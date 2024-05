Gaudeamus igitur! Veselimo se torej!

Njena zgodovina je neločljivo povezana z razvojem gimnazij in prehodom na univerzitetni študij. Na slovenskih tleh se je matura začela po šolski reformi leta 1849, ki je v takratni Avstriji med drugim uvedla maturitetni izpit kot končni gimnazijski izpit. Ohranila se je do leta 1960, ko jo je zamenjal zaključni izpit, in tako je ostalo vse do sredine osemdesetih let, natančneje do leta 1984, ko je bil v usmerjenem izobraževanju zaključni izpit odpravljen.

Matura leta 1980 FOTO: Matjaž Škulj

Maturitetne izpite, kakršne poznamo danes, so uvedli v šolskem letu 1994/95, leto prej so jih dijaki opravljali poskusno. Rezultati teh poskusnih zajčkov so bili v primerjavi s tistimi, ki smo jih mediji objavljali v letih zatem, precej borni. Spopad z vsemi petimi predmeti poskusne mature (tremi obveznimi in dvema izbirnima) je uspešno prestalo le 76 odstotkov četrtošolcev.

Generacija maturantov leta 1984 je bila za nekaj let zadnja, ki se je od gimnazije poslovila s klasičnim zrelostnim izpitom. Ker maturanti na fotografiji nimajo več naslednikov, da bi sprejeli simbolični ključ, so ga zalučali kar v Ljubljanico. FOTO: Miško Kranjec

Naslednje leto je šlo že zares; 16. junija 1995 je k pisnemu preizkusu iz materinščine sedlo 7700 kandidatov na 115 šolah (vseh, ki so takrat zaključili četrti letnik srednje šole, je bilo sicer 16.000, vendar se je polovica odločila za zaključni izpit oziroma jesenski rok mature), skupno pa so opravljali preizkus znanja iz 30 predmetov. Uspešno je maturiralo 6421 dijakov, torej nekaj manj kot 85 odstotkov kandidatov. Takratni šolski minister Slavko Gaber je ugotavljal, da je nova matura dobila »domovinsko pravico« in da je bilo vredno vložiti vanjo toliko truda.

Med 5444 gimnazijci, ki so leta 2022 prvič opravljali maturo, se jih je 11. julija 5194 oziroma 95,4 odstotka razveselilo novice, da so bili uspešni. Spričevalo s pohvalo sta prejela 302 maturanta, 18 pa jih je doseglo vse mogoče točke. FOTO: Črt Piksi

Letos se je za esej iz materinščine prijavilo 6747 kandidatov. Tokratni tematski sklop Ujeti ali svobodni? obsega besedila Dogodek v mestu Gogi Slavka Gruma, Zaprta vrata Jeana-Paula Sartra, Veliki briljantni valček Draga Jančarja in Naše skladišče Tjaše Mislej. Leta 1995 se je tematski sklop imenoval Tradicionalni in moderni roman v slovenski in svetovni književnosti, besedila, ki so jih obravnavali, pa so bila Jevgenij Onjegin Aleksandra S. Puškina, Combray Marcela Prousta, Tujec Alberta Camusa, Deseti brat Josipa Jurčiča, Visoška kronika Ivana Tavčarja in Triptih Agate Schwarzkobler Rudija Šelige.

Na maturi leta 1999 so prvič opravljali izpit iz grškega jezika. Prvi del pisne mature je posvečen slovnici, drugi prevajanju, na ustnem delu pa so morali dijaki pokazati poznavanje antične grške kulture, nastanek in razvoj grščine, najpomembnejših grških avtorjev, filozofov in zgodovinopiscev. FOTO: Blaž Samec

Negotovosti je konec – znani so rezultati mature, smo 15. julija 2000 pisali na naslovnici Dela. Tisto leto se je spomladanskega roka udeležilo 8744 dijakov, uspešno jih je končalo izpite 7585 ali skoraj 87 odstotkov. FOTO: Aleš Černivec

Popolna tišina, prepovedana uporaba korekture in svinčnikov in kopica drugih navodil so zaznamovali uvod v spomladanski rok mature 7. junija 2007, ko so bodoči bruci na mizo dobili pole za pisanje eseja, prvi del pisnega izpita iz materinščine. FOTO: Jure Eržen

Tako so se leta 2018 sredi maja slovenski maturanti zbrali na ljubljanskih ulicah in zaplesali tradicionalno četvorko – kot že 17 let dotlej. Prvo so pripravili 22. maja 2001 v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen

Gotovo je bila ena najbolj posebnih matura leta 2020. Maturanti so namreč poleg pisala in rezervnega pisala, steklenice z vodo in morebitnega prigrizka morali na pisni del prinesti še masko, razkužilo za roke in vrečko, v katero so dali uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali odnesli v pranje domov. Na fotografiji priprave na bežigrajski gimnaziji. FOTO: Jože Suhadolnik