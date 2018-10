Samostojnost, ta sveta stvar  

Celje - Predsednik vlade Marjan Šarec je na slovesnosti ob dnevu suverenosti v dvorani Golovec sinoči spomnil na zasluge vseh, ki so sodelovali na poti k samostojni Sloveniji. Ob dnevu suverenosti, državnem prazniku v spomin na 25. oktober 1991, pa ni šlo za uradno državno proslavo, saj sta slovesnost v Celju pripravila Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Malce sta k ustrezni pomembnosti praznika pripomogla le Šarec, ki je prevzel nalogo slavnostnega govornika ter predsednik republike Borut Pahor, ki je prav tako prišel v Celje.



Šarec je spomnil, da ob dnevu suverenosti obeležujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil naše ozemlje, saj država ni suverena, dokler je na njenem ozemlju tuja vojska. Prav tistega dne je Slovenija postala suverena država.



»Na današnji praznik obeležujemo še zadnje dejanje slovenske osamosvojitve – edinstveno dejanje naroda, ki je zasluga vseh, ki ste sodelovali pri tej sveti stvari, ki se ji reče samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Današnji praznik je zadnji izmed tistih, ki obeležujejo borbo z orožjem. In če ne bi bilo slovenske vojske, policije in pogumnega naroda, potem svoje države ne bi imeli. Še enkrat bi lahko zamudili edinstveno priložnost,« je poudaril predsednik vlade.



Dodal je še, da moramo poskrbeti, da bo slovenski narod priznan in cenjen tudi drugod, še pred tem pa moramo spoštovati ter ceniti svoje simbole, praznike, svojo neodvisnost in suverenost mi sami.