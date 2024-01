SDS pred vložitvijo interpelacije: Računalniki še nimajo operacijskega sistema

Predvidoma jutri bodo glede na napoved poslanca SDS Tomaža Lisca v največji opozicijski stranki vložili interpelacijo proti ministrici za digitalizacijo Emiliji Stojmenovi Duh, ki je bedela nad nakupom 13.000 prenosnih računalnikov. A način, kako naj bi jih delili med vrtce, osnovne šole, otroke iz socialno ogroženih družin ter prizadete v poplavah, še ni jasen. Razdelili so jih le 39. Računalniki pa tako ostajajo v skladišču v Logatcu, za katerega ministrstvo plačuje okoli 2500 evrov mesečne najemnine.

Lisec pa je izpostavil tudi, da računalniki, vredni 6,5 milijona evrov, sploh še nimajo naloženega operacijskega sistema in protivirusne zaščite. »To bo gotovo prineslo še dodatne stroške za nekoga,« je še dejal. Vprašanja o tem smo na Delu na ministrstvo za digitalizacijo naslovili že pred dnevi, a nanje (še) niso odgovorili.

V torek je ministrica v oddaji 24 ur zvečer na POP TV v prvem odzivu na napoved interpelacije zatrdila, da bodo računalnike razdelili kmalu. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kot je še dejal Lisec, so na ministrico doslej naslovili tri poslanska vprašanja, njeni odgovori pa niso bili prepričljivi – vsebovali so menda celo zavajanja in laži. O tem nakupu so želeli nato razpravljati še na nujni seji odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za izobraževanje, znanost in mladino, a sta jih vodilna iz vrst Gibanja Svoboda zavrnila. Zato so se odločili za vložitev interpelacije, četudi so jo s sklepi pozivali k odstopu.

»Žalosti nas dejstvo, da ministrica ne prevzame odgovornosti, pri tem pa druge obtožuje za šlamastiko in fiasko pri svojem delu. Sklicuje se na ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za delo, javni sklad, obtožuje tudi občine, da niso resno pristopile k njenemu pozivu. Ukvarja se tudi s tem, da naj bi bile krive šole, ker računalniki še niso bili podarjeni,« je dejal Lisec in zavrnil njeno sklicevanje na sistemski zakon pri nakupu prenosnih računalnikov. Slediti bi morala uredba, s katero bi bil vzpostavljen mehanizem za razdeljevanje računalnikov, a kot je navedel Lisec, ta ni bila sprejeta do predvidnega 1. januarja 2024.

V njeni stranki Gibanje Svoboda menda zato razmišljajo o spremembi zakona.