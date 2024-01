Vlado najbolj maje rast življenjskih stroškov

V nadaljevanju preberite:

Zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale, da se je padanje podpore vladi, njenemu predsedniku in največji koalicijski stranki sicer ustavilo, a zaupanje v izvršilno vejo oblasti še naprej načenjajo sumi o nepravilnostih, ki se, zdi se, kar vrstijo. Še bolj kot ti pa, kot kažejo rezultati ankete, ki jo je Mediana opravila za Delo, na stabilnost vlade vpliva zviševanje življenjskih stroškov. Delež vprašanih, ki meni, da bi sedanja garnitura morala nadaljevati svoje delo (44,2 odstotka), je enak deležu anketiranih, ki so prepričani, da bi morala predčasno zaključiti mandat (44,1).