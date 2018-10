FOTO:V kuhinji se krušijo ploščice

Marta Pavlin, ravnateljica OŠ Center FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Občina načrtuje temeljito prenovo šole

Stare ploščice se krušijo, zato jih je treba zamenjati. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Novo mesto – Zaradi kuhinje je novomeško OŠ Center pod drobnogled vzela inšpekcija za varno hrano in odredila, da morajo do novega šolskega leta zamenjati talne in stenske ploščice. V 90 let stari šoli tudi druge stvari niso, kot bi morale biti, a na šolskem inšpektoratu pravijo, da proti šoli ne vodijo nobenega postopka.Če je ravnateljica, ki je nastopila svoj drugi petletni mandat, lahko zelo zadovoljna z rezultati učencev na državnih in mednarodnih tekmovanjih, pa je precej manj z razmerami za delo učencev in zaposlenih. Telovadnica ne ustreza prostorskemu normativu od 10 do 20 kvadratnih metrov na učenca, zato za pouk telesne vzgoje uporabljajo dodaten razred, ki pa je dovolj velik le za pet učencev. Zaradi tega so se z Zavodom Novo mesto dogovorili, da s telesno vzgojo gostujejo v njihovi športni dvorani.Dotrajana sta tudi oba vhoda v šolo in pročelje ne daje videza urejenega objekta, a največja težava je po besedah ravnateljice premajhna in zastarela kuhinja, ki jo mora šola po odločbi inšpekcije prenoviti. Ploščice se luščijo, prostor je vlažen in plesniv, zato bo treba urediti prezračevalni sistem, je povedala Pavlinova.Nepravilnosti bi morali odpraviti že do 1. septembra letos, a ravnateljica je dejala, da so jim na inšpektoratu rok podaljšali do začetka prihodnjega šolskega leta.»Stenske in talne ploščice so stare in se na določenih delih krušijo, kar bo v prihodnje onemogočalo učinkovito čiščenje. Rok za izvedbo je 30. september 2019 in ne 2018, inšpekcija pa ga ni podaljšala,« so sporočili iz urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pravijo, da je higiensko stanje kuhinje ustrezno, vzpostavljen je notranji nadzor, sledljivost živil je zagotovljena, varnost hrane pa ni ogrožena.Z novomeške občine so sporočili, da bodo letos in prihodnje leto šolo temeljito obnovili. Za sanacijo kuhinje so v dveletnem proračunu namenili 105.000 evrov, za pročelje z ureditvijo vhodov 200.000 evrov in za zamenjavo starih radiatorjev 10.000 evrov.