Umazane rešitve po britansko, avstralsko in italijansko

Britanskemu premierju Rishiju Sunaku teče voda v grlo. Volitve v spodnji, poslanski dom britanskega parlamenta morajo izvesti najpozneje januarja prihodnje leto, njegovim konservativcem pa se obeta polom. Zadnjo anketo, ki jim je napovedovala zmago, so videli decembra 2021, zdaj pa opozicijski laburistični stranki raziskave javnega mnenja napovedujejo veličastno zmago z od 15 do kar 25 odstotki glasov prednosti pred Sunakovimi konservativci. Britanski prvi minister poskuša grozečo katastrofo odvrniti tudi s skrajnimi in spornimi potezami, kot je zakon, ki je začel veljati 25. aprila, s katerim bodo lahko nezakonite migrante in prosilce za azil deportirali v Ruando sredi Afrike.

Vendar Britanci niso edini, ki bi radi prosilce za azil umaknili daleč od oči in posledično daleč od srca. Kje so izvajali oziroma izvajajo kaj podobnega?