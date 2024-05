V spolnosti lahko z leti vse postaja še boljše

V nadaljevanju preberite:

Ginekologinja in porodničarka Larisa Čorda govori v popolnem angleškem narečju, v njej pa bije iskreno in bojevito srce rodnega Sarajeva. Iz prestolnice Bosne in Hercegovine se je z družino odselila pri osmih letih, danes pa živi in dela v Londonu, kjer parom pomaga na poti do spočetja zdravega otroka tudi s holističnim pristopom. Pogovarjali sva se o njeni knjigi The Conception Plan: The Science-Backed Guide to Fertility and Becoming a Parent*, o tem, zakaj užitki v spolnosti niso omejeni z leti, zaupala pa nam je tudi, kako travmatična je bila zanjo izguba ljubega strica, ki je padel na prvi bojni liniji.