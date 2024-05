Obračun na Pantanijevem klancu

Druga etapa prinaša prvi ciljni vzpon in to na Oropo, ki je zaslovela leta 1999, ko se je Marcu Pantaniju na vznožju snela veriga, nato pa je drugega za drugim prehitel vseh 49 kolesarjev, ki so šli v klanec pred njim, in zmagal.

Etapa od San Francesca al Campa do Orope je dolga 150 kilometrov. Zaključni vzpon na Oropo je bil na Giru nazadnje leta 2017. Na etapi je 2310 višinskih metrov.

Cilj je na 1142-metrih nad morjem, klanec je dolg 11,8-kilometra, povprečni naklon je 6,2 odstoten, najstrmejši odsek je 13 odstoten. To je zelo zahteven stopničast klanec s težkimi odseki od petega kilometra naprej.

Etapo bodo najbrž zaznamovali ubežniki, favoriti pa bodo na svoj obračun čakali vse do zadnjega klanca. To je etapa, po kateri ne bomo še izvedeli, kdo bo prvi na koncu v Rimu, najbrž pa že, kdo ne bo v igri za rožnato majico.

Z drugimi besedami; to je etapa, ki bo favorite spustila še čez drugo sito. Včeraj smo videli, koliko favoritov za skupni seštevek je imelo težave že na prvem klancu Gira.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri