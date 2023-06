V parlamentarni proceduri predlog, ki bi omejil županske mandate

Predstavniki Piratske stranke Slovenije in Levice so v državni zbor vložili več kot 5000 podpisov volivcev, ki so podprli zakonodajni predlog za omejitev mandatov županov na dva mandata. »Med kampanjo smo nabrali številne informacije, od zgodb o korupciji, zlorabe oblasti do netransparentnosti slovenskih občin. V zadnjih 30 letih se je nabralo kar veliko problemov, ki jih s to pobudo poskušamo rešiti,« je pri tem navedel Jasmin Feratović, sekretar Piratske stranke, in napovedal, da so med parlamentarno proceduro pripravljeni tudi na pogovore in kompromise preostalimi strankami, ki temu predlogu nasprotujejo.

Feratović je tako kot možnost izpostavil tudi omejitev na tri mandate po štiri leta, kar poznajo na Portugalskem.

Na argumente stroke – profesorja Miro Haček in Simona Kukovič, ki se na ljubljanski fakulteti za družbene vede ukvarjata s temi vprašanji, sta se že večkrat izrekla proti omejevanju mandatov –, da se že zdaj soočamo s pomanjkanjem kandidatov – lani smo imeli v kar 51 občinah po le enega – pa izpostavljajo tudi razmislek o združevanju občin. Polovica jih po njihovih navedbah namreč ne izpolnjuje pogoja 5000 prebivalcev.

Omejevanju mandatov sicer odločno nasprotujeta tudi obe reprezentativni združenji občin, kjer izpostavljajo tudi argument, da je dva mandata premalo, da bi lahko župani dokončali začete projekte.

Vložitev predloga, podprtega s 5000 podpisi za omejevanje županskih mandatov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»V Levici podpiramo omejitev mandatov županov, ker rešuje problem ‘lokalnih’ šerifov, ki desetletja sedijo na svojih stolčkih. To predstavlja veliko tveganje za nepotizem, klientelizem in korupcijo. V lokalnih skupnostih imamo dovolj sposobnega kadra, ki pa se za kandidaturo ne odloča, saj jim nasproti stojijo ljudje, ki so si skozi dolga leta vladanja ustvarili omrežje, ki onemogoča konkurenco,« pa predlog podprl tudi Milan Jakovič, poslanec Levice.

A kot rečeno, Levica je za zdaj edina parlamentarna stranka, ki je napovedala podporo predlogu, čeprav so pred parlamentarnimi volitvami eksplicitno podporo takšnemu predlogu izrazili tudi v Gibanju Svoboda.