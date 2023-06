Janša pobira politične drobtinice

V nadaljevanju preberite:

SDS raste tudi organsko, trdijo v stranki Janeza Janše po sobotnem podpisu sporazuma o sodelovanju s Celjsko županovo listo Bojana Šrota. Pred tem so podpisali dogovor s Francem Kanglerjem, ki je svojo stranko NLS priključil SDS, sam pa postal vodja njenega lokalnega odbora. To pa naj ne bi bil zadnji dogovor o sodelovanju. Signal so dobili v SDS, klic pričakuje tudi Boris Popovič. Kaj lahko prinese povezovanje političnih drobtinic?