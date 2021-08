Zame je ljubezen na prvem mestu

V nadaljevanju preberite:

Zdenko Roter bo te dni praznoval 95 let. Je eden zadnjih partizanov, z ugledno znanstveno kariero, in človek, ki se je vse življenje gibal v politiki, pa če je bilo to videti ali ne.



O svojem življenju je odkrito spregovoril leta 2013, ko je pri 87 letih izdal več kot 700 strani dolgo knjigo Padle maske, in leta 2017 v knjigi Pravi obraz. Čeprav ga telo že izdaja, so misli še popolnoma jasne. Z nekaj oklevanja – bolj zaradi drugih kot zaradi sebe – pa razbija tudi tabu ljubezni pri starejših.