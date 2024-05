Jahja Sinvar: Glavna izraelska tarča

V nadaljevanju preberite:

Leta 2011 so izraelske oblasti v zameno za pet let zajetega vojaka Galida Šalita izpustile 1027 palestinskih zapornikov. Med njimi je bil tudi Jahja Sinvar, ki so ga prebivalci območja Gaze sprejeli kot nacionalnega heroja.

Sinvar je v različnih izraelskih zaporih preživel kar dvaindvajset let, v ječi pa bi moral ostati do smrti. Leta 1989 je bil tedaj že vidni član Hamasa in predvsem skrajno trdoživ človek z vzdevkom »Mesar iz Han Junisa« zaradi načrtovanja umora dveh izraelskih vojakov in štirih Palestincev, ki jim je očital kolaboracijo z Izraelom, obsojen na štirikratno dosmrtno ječo. Sinvar je dogovoru med Izraelom in Hamasom nasprotoval: po njegovem bi moral Izrael za osvoboditev enega izraelskega vojaka izpustiti vse palestinske zapornike.

Tedaj Sinvar, ki ga v Gazi kličejo Abu Ibrahim, v Hamasu še ni imel vloge poveljnika in razsodnika. Ta mu je pripadla leta 2017, ko je po odhodu Ismaila Hanije, še vedno političnega voditelja islamističnega gibanja v Katarju, prevzel operativno vodenje Gaze.