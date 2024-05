Obleganje univerz

V nadaljevanju lahko preberete:

Univerza v škotskem Glasgowu je starodavna institucija. Deluje 573 let. Od začetka letošnje pomladi jo vodi Ghassan Abu Sittah. Na rektorskih volitvah je zmagal z osupljivo večino. Pobral je 80 odstotkov glasov. Abu Sittah je kirurg. Rekonstrukcijski kirurg. Ukvarja se z najtežjimi poškodbami. Opeklinami. Zmečkaninami. V škotski akademski skupnosti si je ugled gradil z znanstvenimi članki in dejanji. Univerza v Glasgowu je častivredna institucija. Oblikovala je nekatere najbolj bleščeče ume sveta. Tam se je, denimo, šolal Adam Smith, razsvetljenski moralni filozof in utemeljitelj politične ekonomije. Tam je James Watt razvijal izume, ki so vodili do uporabnega parnega stroja.