Dobra novica za Srbijo, slaba za Slovenijo

Dober mesec pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva v nogometu so boljše volje v taboru reprezentance Srbije, ki bo 20. junija v Münchnu drugi tekmec izbrane vrste Slovenije v skupini C. Njihov dolgoletni udarni napadalec Aleksandar Mitrović je namreč okreval hitreje, kot so pričakovali, 29-letnik iz Smedereva že igra za svoj klub v Savdski Arabiji in – kar je zanj ključno – zabija gole.

Natančen je bil na dveh zaporednih tekmah Al Hilala po vrnitvi v moštvo, v tej sezoni pa kotira pri zavidljivih 35 golih in 8 podajah (!) v 39 tekmah v vseh klubskih tekmovanjih. Zgolj v savdskem prvenstvu je v 24 tekmah za Al Hilal zabil 24 golov in zbral 6 podaj za gol. Mitrović je bil zaradi hujše poškodbe stegenske mišice odsoten z igrišč dober mesec dni. Kako pomemben adut je za Srbijo, razkriva njegov učinek v majici orlov: 89 tekem, 57 golov.