Dončić je konkretno stopil na plin, Dallas je spet v igri

Še enkrat več je na drugi tekmi serije Dallas pokazal drugačen obraz. Tokrat so bili Luka Dončić in soigralci povsem drugačno moštvo kot na prvi tekmi in zasluženo izenačili serijo na 1:1 z zmago s 119:110. Še v noči na sredo se je zdelo, da bo imel Dallas v seriji z Oklahomo velike težave, danes pa je Dallas v prednosti in iz Oklahome odhaja s t.i. breakom, zmago na gostujočem parketu. Veliko zaslug za to ima tudi Dončić z 29 točkami, že v prvi četrtini jih je dosegel 16.

Luka je tokrat naravnal roko pri metu za tri točke, zadel jih je kar pet iz osmih poskusov. Še bolj razigran je bil PJ Washington, ki je zadel 7 od 11 metov za tri (29 točk), skupaj so Teksašani zadeli 18 trojk, kar osem več od Oklahome, ob 48,6 % metu z razdalje. Ob tem je Dallas dobil še skok (44-42), dosegli so več točk od tekmeca po ukradenih žogah (18-11) in vse skupaj je pripeljalo do gladke zmage, ki v zadnjih minutah nikoli ni bila ogrožena.

Dončiću očitno bolj zgoščen ritem tekem ugaja, tokrat je z dobrimi meti z razdalje tekmece prisilil, da so ga začeli pokrivati višje, posledično je imel več prostora tudi v raketi in za 29 točk je potreboval le 21 metov iz igre (11-21), za piko na i jim je dodal še 10 skokov in 7 asistenc ter tri ukradene žoge. Dončićevo koleno ni 100-odstotno, a je vendarle tokrat Luka deloval veliko bolj podoben najboljšemu strelcu rednega dela sezone v ligi NBA.

Dallas je dobil veliko pomoč tudi s strani Tima Hardawaya ml., ki je v le 18 minutah dosegel 17 točk, zadel je tudi dve trojki. V vlogi jokerja s klopi je Hardaway najboljši, v prvi seriji proti Clippers je zaradi poškodbe manjkal, tokrat pa mu utegne pripasti veliko bolj obsežna vloga.

Shai dokazuje, da je zasluženo pri vrhu glasovanja za MVP, kar pa je nedvomno tudi dodatna motivacija za Dončića. FOTO: Joshua Gateley/AFP

Če se je še po prvi tekmi zdelo, da se bo Dallas težko kosal z Oklahomo, je danes občutek povsem drugačen. Obramba je veliko bolje ustavila mete Oklahome z razdalje, Shai Gilgeous-Alexander (2. na glasovanju za MVP, pred Dončićem) jim je s 33 točkami še vedno povzročal preglavice, Chet Holmgren (11) in Jalen Williams (20) pa sta bila mnogo manj nevarna kot na prvi tekmi. Na prvi tekmi je klop Oklahome končala z 42 točkami, tokrat le s 30, toliko so jih zbrali tudi rezervisti Dallasa.

»Končno smo stopili na plin in prekoračili dovoljeno hitrost, tako bomo morali igrati še naprej. Doslej smo vozili, kot da bi bili v območju umirjenega prometa zraven šole,« je s prispodobo tekmo ocenil Jason Kidd. Naslednja tekma bo v soboto ob 21.30.

Na drugi tekmi večera so Cleveland Cavaliers presenetljivo gladko, s 118:94 premagali Boston Celtics in serijo izenačili na 1:1.

Liga NBA:

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 110:119 (v seriji 1:1)

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 94:118 (1:1)