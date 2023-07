AfD za povezovanje z Moskvo in Pekingom

V nadaljevanju preberite:

Na kongresu Alternative za Nemčijo (AfD) v Magdeburgu ta konec tedna, ki je potekal pod sloganom Pripravljeni za več, je bilo razpoloženje dobro kot že dolgo ne. Javnomnenjske raziskave skrajno desni formaciji namreč pripisujejo rekordno, 22-odstotno podporo.

V stranki zato računajo na dobre rezultate na prihajajočih evropskih volitvah in doma. Njihov cilj je odpraviti sankcije proti Rusiji in Evropsko unijo znova povezati z Moskvo ter otopliti odnose s Pekingom. Iz Evrope želijo narediti trdnjavo proti migrantom, za kar si bodo prizadevali znotraj evropske politične skupine Identiteta in demokracija.