Cenzura Virginie Woolf, umik mavričnih zastav … Kaj bo sledilo?

V množici mest, ki na Iberskem polotoku pritegnejo pozornost, Valdemorillo ne izstopa skoraj po ničemer, pa vendar je kraj blizu Madrida v zadnjih tednih deležen nenadejane publicitete. Odkar se je po nedavnih lokalnih volitvah Ljudski stranki (PP) na oblasti pridružil radikalni Vox, je Valdemorillo postal nekakšen kazalnik smeri, v katero bi se lahko pomaknila Španija, če bodo po nedeljskih predčasnih volitvah konservativci oblikovali vlado s skrajno desnico.

Volilna kombinatorika v mestu sredi madridskega pogorja po majskem glasovanju, ki je dodobra predrugačilo španski politični zemljevid, ni dala veliko možnosti in ponovitev mandata dosedanjega župana iz vrst PP je bila odvisna od podpore treh svetnikov radikalne desnice. Ta že nekaj časa opozarja, da ni pripravljena poceni prodati svoje kože, in končni dogovor, s katerim so se konservativci obdržali na oblasti, je Voxu dodelil vodenje treh občinskih oddelkov, vključno s turizmom in kulturo. Valdermorillo je tako postal eden izmed 140 krajev po državi, v katerih je v zadnjih tednih moč odločanja pripadla homofobni, antifeministični in protimigrantski stranki, ki se je naglo lotila implementiranja svojega programa.

Med prvimi potezami, ki jih je v Valdemorillu sprejela nova oblast, je bil veto na izobešanje mavričnih zastav na javnih zgradbah, prav tako so le nekaj dni po nastopu funkcije iz kulturnega programa odstranili gledališko adaptacijo romana Virginie Woolf Orlando. »Tri dni zatem, ko so oblikovali vlado, so nam sporočili, da je uprizoritev odpovedana, saj je svetnica [za kulturo] ocenila, da vsebina ni primerna,« je za Delo povedal Pablo Huetos, producent gledališke skupine Teatro Defondo, ki bi jeseni morala gostovati v Valdemorillu. »Zmotilo jih je, da se lik v predstavi spremeni iz moškega v žensko.«