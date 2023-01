Kako hkrati rešiti nemški avto in znižati izpuste

V nadaljevanju preberite:

Pri kanclerju Olafu Scholzu je danes potekal prvi avtomobilski vrh v mandatu te vlade, na katerem so s predstavniki avtomobilske industrije in različnih, tudi okoljskih združenj, razpravljali o tem, kako promet pripeljati do ogljične nevtralnosti. V ospredju je bila predvsem e-mobilnost, zagotavljanje stabilnosti dobavnih verig, pa tudi boj za ohranitev klasičnega motorja z uporabo sintetičnih goriv.