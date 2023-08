Konec dinastije Bongo, ki je privatizirala državo

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je gabonska volilna komisija včeraj zjutraj razglasila končne rezultate predsedniških volitev, na katerih je s 64,27 odstotki slavil dolgoletni predsednik Ali Bongo, so pripadniki oboroženih sil izvedli vojaški državni udar in preko nacionalne televizije sporočili, da so prevzeli nadzor nad državo. Ali Bongo je vodenje države prevzel leta 2009, ko je umrl njegove oče: ta je s trdo roko vladal skoraj 42 let. Kot vse kaže, se diktatorska vladavina družine Bongo, ki je tako rekoč privatizirala malo državo ob Atlantiku, končuje.

Dvanajst častnikov gabonske vojske se na televiziji ni predstavilo z imeni: njihov predstavnik je povedal, da nastopajo v imenu vseh varnostnih struktur v državi. »V imenu gabonskega ljudstva smo se odločili, da bomo mir branili s končanjem režima,« je pred kamerami povedal predstavnik dvanajsterice, ki si je nadela evfemistični naziv »odbor za tranzicijo in obnovo institucij«. Pučisti so nemudoma zaprli vse državne meje.